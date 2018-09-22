Su Kesintisi 20 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 20 Aralık 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 20 Aralık 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
20 Aralık 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI
Arıza Tarihi: 20.12.2021 10:45:00
Tamir Tarihi: 20.12.2021 17:00:00
Detay: KURTULUŞ MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MAH.ZAFER MAH.FATİH MAH.TAMAMI,CUMHURİYET MAH VE YENİ MAH. BİR BÖLÜMÜ
NALLIHAN
Arıza Tarihi: 19.12.2021 13:15:00
Tamir Tarihi: 20.12.2021 17:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Aksu Mahallesi sondaj kuyusunda meydana gelen Motor arızası (motor yanık) nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Aksu Mahallesi
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 20.12.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 20.12.2021 12:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Ballıkpınar Mahallesi Ballıkpınar caddesinde Q 160 PVC hattaki arıza nedeniyle 20/12/2021 saat 09:30 ile 12:00 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Ballıkpınar Mahallesi.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 20.12.2021 10:15:00
Tamir Tarihi: 20.12.2021 19:00:00
Detay: Yeni kent Menderes Mahallesi Mevlana caddesi ile Gül caddesi köşe içerisinde oluşan şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal Mahallesi - 29 Ekim Mahallesi - Menderes Mahallesi - Fevzi Çakmak Mahallesi - Çoğlu Mahallesi - Adalet Mahallesi -
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