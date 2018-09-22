Su Kesintisi 20 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 20 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 20 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 20 Haziran 2020 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
20 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇUBUK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.06.2020 10:30:00
Tamir Tarihi: 20.06.2020 15:00:00
Detay: Çubuk İlçesi Barbaros Mahallesi Karagöl Caddesinde Meydana gelen Asbest boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak olup tahmini su verilme saati 15:00'dır.
Etkilenen Yerler: Çubuk İlçesi Barbaros Mahallesi Karagöl Caddesine Bağlı sokaklar
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 19.06.2020 20:00:00
Tamir Tarihi: 20.06.2020 13:00:00
Detay: GÜLVEREN MAHALLESİ MELİKŞAH CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA 450LİK POLİTREN BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ESENTEPE MAH.ŞENTEPE MAH.GÜLVEREN MH. TAMAMI, FATİH MH. ŞEHİTLİK MAHALESİ NİN BİR BÖLÜMÜ
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.06.2020 08:50:00
Tamir Tarihi: 22.06.2020 17:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Osmanköy Mahallesi Pompa İstasyonunda Motor Arızası Sebebiyle Su Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Osmanköy Mh. (Tamamı)
ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.06.2020 11:00:00
Tamir Tarihi: 20.06.2020 15:00:00
Detay: Bağlıca Mahallesi Çambayırı Cadde İçinde Ø 100 lük Düctil Boruda Meydana Gelen Arıza Nedeni ile
Etkilenen Yerler: Bağlıca Mahallesi Çambayırı, İş Turkuaz ve Karatuz Caddeleri
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