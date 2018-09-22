Su Kesintisi 20 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 20 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 20 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 20 Mart 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
20 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI SU KESİNTİ
Arıza Tarihi: 20.03.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 20.03.2020 14:00:00
Detay: AYVAŞIK MAHALLESİ HASAN HÜSEYİN YURDAKUL SOKAK DA ANA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SAAT 14.00 A KADAR SULAR VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHLLESİ
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