Su Kesintisi 20 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 20 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 20 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
20 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.05.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 20.05.2020 17:00:00
Detay: MAMAK LALAHAN KARŞIYAKA SATILMIŞ KARAKAYA CADDESİ İÇİNDE TOPLAM ON NOKTADA Q160 LIK MM DE Q 110 LUK MM MEVCUY ŞEBEKE HATTI İLE YENİ YAPILAN Q 160 LIK İLE 110 LUK ŞEBEKE HATLARININ BİRBİRLERİNE BAĞLANTILARININ YAPILMASI ZORUNLUDUR BU NEDENLE YATIRIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: LALAHAN KARŞIYAKA MAHALLESİ
GÜDÜL PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 19.05.2020 17:00:00
Tamir Tarihi: 22.05.2020 17:00:00
Detay: Güdül Güneyce Mahallesi Pompa arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktir.
Etkilenen Yerler: Güdül Güneyce Mahallesi serpmeler
SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.05.2020 08:15:00
Tamir Tarihi: 20.05.2020 12:00:00
Detay: YENİ ÇİMŞİT MAHALLESİ KÜME EVLERİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YENİ ÇİMŞİT MAHALLESİ
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