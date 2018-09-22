Su Kesintisi 20 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 20 Mayıs 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 20 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 20Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 20 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 20 Mayıs 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

20 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ELMADAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.05.2021 08:05:00

Tamir Tarihi: 20.05.2021 22:10:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığının 07.09.2018 tarihli ve 41928 sayılı projesine istinaden döşenen 315 lik hdpe borunun iki ayrı noktada bağlantıları yapılacağından dolayı 20.05.2021 tarihinde saat 08.00 ile 22.00 saatleri arasında planlı olarak su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: YENİMAHALLE MAH İSMETPAŞA MAH ÜÇ EVLER MAH KEMALPAŞA MAH GÜMÜŞPALA MAH TATLICA MAH

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.05.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 20.05.2021 13:00:00

Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:20.05.2021 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :20.05.2021 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : ZAFER MAHALLESİ GORDİON CADDESİ ÜZERİNDE YAPILACAK OLAN YAĞMUR SUYU HAT İMALATI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER: ZAFER MAHALLESİ CUMHURİYET MAHALLESİ VE YENİ MAHALLE BİR BÖLÜMÜ

Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ CUMHURİYET MAHALLESİ VE YENİ MAHALLE BİR BÖLÜMÜ

MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.05.2021 08:30:00

Tamir Tarihi: 20.05.2021 18:00:00

Detay: Mamak ilçesi kutlu mahallesi Dereboyu caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 20.05.2021 perşembe günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Akdere. Kutlu. Mutlu. Kazım orbay. Genaral zeki doğan ile Türközü mahallerin alt kotları

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