Su Kesintisi 20 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 20 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 20 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 20 Nisan 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
20 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.04.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 20.04.2020 15:00:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ FATİH MAHALLESİ ŞEHİT ABDULLAH ÖREN CADDESİ PVC Ø90 MM HATTA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAH. - 100. YIL MAH.
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