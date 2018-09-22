Su Kesintisi 20 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 20 Nisan 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 20 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 20 Nisan 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
20 Nisan 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.04.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 20.04.2021 12:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:20.04.2021 08:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :20.04.2021 12:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : CUMHURİYET MAHALLESİ ANKARA CADDESİ VE ATATÜRK CADDESİ ARASINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER:CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.04.2021 07:30:00
Tamir Tarihi: 20.04.2021 17:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kutlu mahallesi Dereboyu caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 lik duktil boru içme suyu şebeke hattı 17.00a kadar su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler. Kutlu Mahallesi'nin alt kotları ile Dereboyu caddesi
PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 19.04.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 19.04.2021 17:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi, Sirkeli Yeşilova, Yeşilyurt Mahallesi Su İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan 3-El Yüklenici Firması tarafından yapılacak DY1 Depo-Özel Harekat Merkezi Arası 250'lik Duktil boru İletim Hattı Bağlantı Çalışması nedeniyle 19.04.2021 Pazartesi günü saat 08.00-17.00 arasında planlı kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Pursaklar İlçesi Sirkeli Yeşilova, Yeşilyurt mahallesinin bir kısmı ve Abadan Mahallesi
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.04.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 20.04.2021 17:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ,TOKİ KONUTLARI SOKAK VE BİR KISMI
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.