  • BIST 121.475
  • Altın 296,096
  • Dolar 5,8939
  • Euro 6,5419
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -5 °C
»

Su Kesintisi 20 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 20 Ocak 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 20 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 20 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 20 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 20 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 20 Ocak 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

20 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.01.2020 09:25:00
Tamir Tarihi: 20.01.2020 11:30:00
Detay: Pursaklar ilçesi Kösreşlik Kızığı mahallesi Taşkent Kooparatifi içerisinde oluşan içme suyu Şebeke hattı arızasından dolayı Su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Kösrelik Kızığı mah Taşkent Kooparatifi

  • ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.01.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 22.01.2020 05:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Doğantepe mahallesi yıldız caddesi içinde Q700-Q500 lük duktil borunun braşman bağlantısı yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Doğantepe mahallesi,Başpınar mahallesi,Yıldıztepe mahallesi,Ulubey mahallesi

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 4
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • TÜBİTAK 17 personel alacak20 Ocak 2020 Pazartesi 09:27
  • Sivas'da korkutan deprem20 Ocak 2020 Pazartesi 09:23
  • Türkiye ve dünya gündemi 20 Ocak 202020 Ocak 2020 Pazartesi 09:22
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 20 Ocak 2020 - ASKİ20 Ocak 2020 Pazartesi 09:15
  • Elektrik Kesintisi 20 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ20 Ocak 2020 Pazartesi 09:15
  • Su Kesintisi 20 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ20 Ocak 2020 Pazartesi 09:15
  • Kütahya'da 5 bin 365 parça tarihi eser ele geçirildi19 Ocak 2020 Pazar 16:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bir araya geldi19 Ocak 2020 Pazar 16:20
  • Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor19 Ocak 2020 Pazar 16:17
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkes ve Berlin Zirvesi ihtiraslara kurban edilmemeli19 Ocak 2020 Pazar 14:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti