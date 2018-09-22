Su Kesintisi 20 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 20 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 20 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 20 Ocak 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
20 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.01.2020 09:25:00
Tamir Tarihi: 20.01.2020 11:30:00
Detay: Pursaklar ilçesi Kösreşlik Kızığı mahallesi Taşkent Kooparatifi içerisinde oluşan içme suyu Şebeke hattı arızasından dolayı Su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Kösrelik Kızığı mah Taşkent Kooparatifi
- ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.01.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 22.01.2020 05:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Doğantepe mahallesi yıldız caddesi içinde Q700-Q500 lük duktil borunun braşman bağlantısı yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Doğantepe mahallesi,Başpınar mahallesi,Yıldıztepe mahallesi,Ulubey mahallesi
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