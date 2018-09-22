Su Kesintisi 20 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 20 Şubat 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 20 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 20 Şubat 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
20 Şubat 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ETİMESGUT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.02.2020 00:00:00
Tamir Tarihi: 20.02.2020 23:55:00
Detay: Sincan ASKİ Bölge Müdürlüğünün 20/02/2020 tarihinde yapacağı Ø2200 mm içme suyu ana iletim hattı yapım işi çalışmasından kaynaklı Etimesgut Yeşilova mahallesinin bir kısmana su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Prof Doktor Necmettin Erbakan bulvarı ve destek sokak civarı
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.02.2020 00:00:00
Tamir Tarihi: 20.02.2020 23:55:00
Detay: Kurumumuzca 18.05.2018 tarihinde ihale edilerek, Ulubol inşaat sanayi ve ticaret A.Ş'ye yaptırılmakta olan 'Etimesgut Elvan mah.- Sincan Saraycık Mah. arasında Ø2200 mm içme suyu ana iletim hattı yapım işi' kapsamında yaptırılmakta olan Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi Vatan caddesi - Muammer Aksoy cadde kesişiminde imalatı tamamlanan noktada mevcut Ø700/Ø700 mm duktil borunun bağlantısının yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bahse konu bağlantıların 20.02.2020 Perşembe günü saat 00:01 ile 20.02.2020 Perşembe 23:59 saatleri arasında bağlantı çalımalarının yapılması planlanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Maraşal Çakmak Mahallesi , Atatürk Mahallesi , Selçuklu Mahallesi , Ertuğrulgazi Mahallesi , Osmanlı Mahallesi , Pınarbaşı Mahallesi , Malazgirt Mahallesi , Tandoğan Mahallesi , Saraycık Mahallesi , Yeniçimşit Mahallesi , Andiçen Mahallesi , Ahi Evran Mahallesi , Akşemsettin Mahallesi , İstasyon Mahallesi , Plevne Mahallesi
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.02.2020 08:45:00
Tamir Tarihi: 20.02.2020 15:00:00
Detay: ARIZA TARİHİ :20.02.2020 08:45 DETAY:İSTİKLAL MAHALLESİ BARBAROS CADDESİ İLE SELİMİYE CADDESİ KÖŞESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ UYGGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: İSTİKLAL MAHALLESİ YENİ MAHALLE BİR KISMI
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.02.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 20.02.2020 10:00:00
Detay: ARIZA TARİHİ: 20.02.2020 08:00 DETAY:ESENTEPE MAHALLESİ DEMET SOKAK İLE CİHANGİR SOKAK KÖŞESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ UYGGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ESENTEPE MAHALLESİ GÜLVEREN MAHALLESİ BİR KISMI
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