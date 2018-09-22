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Su Kesintisi 21 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 21 Ağustos 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 21 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 21 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 21 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte 21 Ağustos 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

21 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.08.2020 07:30:00
Tamir Tarihi: 21.08.2020 10:30:00
Detay: Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi Arif Nazım Sokak içinde oluşan 110"luk PVC içme suyu şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Kadıoğlu Caddesi bir kısmı, Arif Nazım, Hüsrev, Kına, Elçibey, Bosna, Töre, Ulubatlı Hasan Sokakları etkilenecektir.

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.08.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 21.08.2020 13:00:00
Detay: PLANSIZ : SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 21.08.2020 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 21.08.2020 13:00 DETAY: POLATLI İLÇESİ: Şehitlik Mahallesi Dündar Taşer cadde üzerinde oluşan su şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. ETKİLENECEK YERLER: Şehitlik Mahallesi hacatepe civarı
Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Hacetepe civarı

 

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