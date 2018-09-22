Su Kesintisi 21 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 21 Aralık 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 21 Aralık 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
21 Aralık 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.12.2020 09:45:00
Tamir Tarihi: 21.12.2020 13:00:00
Detay: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BIYIKTAY CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ,GAZİ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.12.2020 08:50:00
Tamir Tarihi: 21.12.2020 13:00:00
Detay: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ ŞHT PİLOT ALİ BASMAKCI SOKAK,TA BULUNAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ ŞHT PİLOT ALİ BASMAKCI SOKAK VE CEVRELERİ
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