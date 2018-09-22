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Su Kesintisi 21 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 21 Aralık 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 21 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 21 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 21 Aralık 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 21 Aralık 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

21 Aralık 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 21.12.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 21.12.2021 12:00:00
Detay: DETAY: Etimesgut ilçesi ATAKENT MAHALLESİ BANKA BLOKLARI K-4 ADA İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN TEMİZ SU ŞEBEKE ARIZASINDAN DOLAIYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: BANKA BLOKLARI K-4 ADASI

KALECİK

Arıza Tarihi: 21.12.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 21.12.2021 11:00:00
Detay: Kalecik Halit cevri aslangil mahallesi Ahmet Nalcı sokak üzerinde bulunan Q 90 P100 iletim hattında oluşan arıza nedeniyle Halit Cevri Aslangil mahallesi Beyaz evler kısmı ve Ovabağı kısmına tahmini 11 : 00 a kadar su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ AHMET NALCI SOKAK HASAN ÇİĞDEM SOKAK VE GÜMÜŞPINAR SERPMELER

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 21.12.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 21.12.2021 13:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Ballıkpınar Mahallesi Haymana yolu üzerindeki Q160 PVC hattaki arıza nedeniyle 21/12/2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Ballıkpınar Mahallesi

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