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Su Kesintisi 21 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 21 Ekim 2019 Pazartesi Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 21 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 21 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 21 Ekim 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

21 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • POLATLI su kesintisi

Arıza Tarihi: 21.10.2019 09:45:00
Tamir Tarihi: 21.10.2019 13:30:00
Detay: GÜLVEREN MAHALLESİ ERENTÜRK CADDESİNDE 280LİK BORU ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ SANAYİ BÖLGESİ

  • ÇANKAYA su kesintisi

Arıza Tarihi: 22.10.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 22.10.2019 16:00:00
Detay: ''DMA EMEK'' BÖLGESİNİN SİSTEMDEN TAM İZALASYONUNUN SAĞLANMASI VE SINIRLARININ TEST EDİLMESİ AMACIYLA YAPILACAK YENİ VANA KOYULMASI(Q300 MM SINIR VANASI) VE BASINÇ-DEBİ ÖLÇÜMLERİ İÇİN 22.10.2019 SALI GÜNÜ 09:00-16:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, YUKARI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, EMEK MAHALLESİ, YÜCETEPE MAHALLESİ VE CİVARI

  • GÖLBAŞI su kesintisi

Arıza Tarihi: 21.10.2019 09:15:00
Tamir Tarihi: 21.10.2019 18:00:00
Detay: GAZİ OSMAN PAŞA MAH. 823 SOKAK İLE ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CAD. KÖŞESİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ MEVCUTTUR.
Etkilenen Yerler: KARŞIYAKA MAH. İLE GAZİ OSMAN PAŞA MAH.

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