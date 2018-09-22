Su Kesintisi 21 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 21 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 21 Ekim 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
21 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.10.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 21.10.2020 13:00:00
Detay: Etimesgut ilçesi Alsancak mahallesi 1773 cadde içerisindeki ø200 lük borudaki arızadan kaynaklı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Süvari mahallesinin üst kodları 30ağustos mahallesinin üst kodları Alsancak mahallesinin üst kodları
PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.10.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 21.10.2020 17:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Fatih Mahallesi 95072 Ada 2 ve 3 Parsel içerisinde kalan 350 mm çapında İçmesuyu depo İletim hattının deplase çalışmasına istinaden yeni yapılan içmesuyu hattına bağlantı imalatı yapılması gerekmektedir. Bahse konu bağlantı 21.10.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 09:00 ile 17:00 saatleri arasında yapılması planlanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Tevfik İleri Mahallesi bir kısmı, Altındağ ilçesi Karacaören Sanayi ve civarı, Çubuk İlçesi, Melikşah Mahallesi
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