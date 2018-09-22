Su Kesintisi 21 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 21 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 21 Ekim 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
21 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
MAMAK
Arıza Tarihi: 21.10.2021 07:00:00
Tamir Tarihi: 21.10.2021 12:00:00
Detay: Mamak ilçesi Tuzluçayır mahallesi Natoyolu caddesi no. 17 önünde Q100 lük duktil boru arızasından 12.00 a kadar su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Peyami safa mahallesi Kartaltepe. Tuzluçayır. Çağlayan. Şahintepe ile misket mahallesi nin üst kotları
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 21.10.2021 08:45:00
Tamir Tarihi: 11.10.2021 11:00:00
Detay: BARBAROS MAHALLESİ HATTAT SOKAK 'TA MEYDANA GELEN Ø100 BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: BARBOROS MAHALLESİ ATATÜRK MAHALLESİ
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 20.10.2021 01:00:00
Tamir Tarihi: 21.10.2021 13:00:00
Detay: GÖLBAŞI İLÇESİNİN SU İHTİYACININ KARŞILANDIĞI ANA İLETİM HATTI ÜZERİNDE SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YAPILACAK DEPLASE BAĞLANTI ÇALIŞMALARI NEDENİ İLE ÇARŞAMBA GÜNÜ 20.10.2021 SAAT 01:00 İLE PERŞEMBE GÜNÜ 21.10.2021 SAAT 13:00 SAATLERİ ARASINDA PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: AHİBOZ,BAHÇELİEVLER,BALLIKPINAR,EYMİR,GAZİOSMANPAŞA,GÖKÇEHÖYÜK,HACIHASAN,HACILAR,HACIMURATLI, İKİZCE,KARAGEDİK,KARAOĞLAN,KARŞIYAKA,OĞULBEY,ÖRENCİK,SEĞMENLER,ŞAFAK,YAĞLIPINAR,YAVRUCUK MAHALLELERİNİN TAMAMI, İNCEK VE KIZILCAŞAR MAHALLELERİNİN BİR KISIMI
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 21.10.2021 03:00:00
Tamir Tarihi: 21.10.2021 13:00:00
Detay: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT SADIK EKİZ SOKAK TA DAĞİTİM SEBEKE HATTİNDA OLUSAN ARİZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPİLMİSTİR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT SADIK EKİZ SOKAK VE BİR KISMI
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