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Su Kesintisi 21 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 21 Haziran 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 20 Haziran Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 21 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 21 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 21 Haziran 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

21 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.06.2020 18:00:00
Tamir Tarihi: 21.06.2020 10:00:00
Detay: Gülveren Mahallesi Melikşah Caddesi içerisinde meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Esentepe Mahallesi,Şentepe Mahallesi,Gülveren Mahallesi,Fatih Mahallesi bir kısmı,Şehitlik Mahallesi bir kısmı

 

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.06.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 21.06.2020 13:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Yazı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde PVC Ø75 mm. Dağıtım Şebeke Hattında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Plansız Su Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Atatürk Mh.(Tamamı) - Yazı Mh. (Tamamı) - Aliağa Mh. (Tamamı) - Hacıbey Mh. (Yüksek Kesimleri)

 

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