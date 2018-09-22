Su Kesintisi 21 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 21 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 21 Kasım 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
21 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 21.11.2021 08:10:00
Tamir Tarihi: 21.11.2021 13:00:00
Detay: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ ŞHT SADIK EKİZ CADDESİNDE OLUŞAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ ŞHT SADIK EKİZ CADDESİ VE BİR KISMI
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