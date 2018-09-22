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Su Kesintisi 21 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 21 Mart 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 21 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 21 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 21 Mart 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 21 Mart 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

21 Mart 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

PLANLI SU KESİNTİSİ BULUNMAMAKTADIR

 

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