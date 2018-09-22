Su Kesintisi 21 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 21 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 21 Mayıs 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
21 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÜDÜL PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 19.05.2020 17:00:00
Tamir Tarihi: 22.05.2020 17:00:00
Detay: Güdül Güneyce Mahallesi Pompa arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktir.
Etkilenen Yerler: Güdül Güneyce Mahallesi serpmeler
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.05.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 21.05.2020 13:00:00
Detay: HACIKARA MAHALLESİ GENÇ OSMAN SOKAK DA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: HACIKARA MAHALLESİ Bİ KISMI
ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.05.2020 10:10:00
Tamir Tarihi: 21.05.2020 12:40:00
Detay: ÇANKAYA İLÇESİ MUTLUKENT MAHALLESİ ÖYKÜLÜ CADDESİ İLE ATLAS CADDESİ KESİŞİMİNDE ANİ OLUŞAN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Etkilenen Yerler: ÇANKAYA İLÇESİ MUTLUKENT MAHALLESİ (ANGORA EVLERİ SİTESİ GENELİ) SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEKTİR.
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.05.2020 10:25:00
Tamir Tarihi: 21.05.2020 13:25:00
Detay: FATİH MAHALLESİ ŞEHİT ABDULLAH ÖREN CADDESİ DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ
EVREN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.05.2020 16:45:00
Tamir Tarihi: 20.05.2020 20:00:00
Detay: Evren ilçesi Şerafettin Yılmaz mahallesi içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeni ile 20.05.2020 saat 20:00'a kadar su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Esentepe ,Yenimahalle ,Şerafettin Yılmaz Mahalleleri
ELMADAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.05.2020 10:15:00
Tamir Tarihi: 21.05.2020 14:00:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ.YENİPINAR.MH.VARLIK.CD.İÇİNDE.110.LUK.ASBEST BURUDAKİ ARIZADAN DOLAYI 21.05.2020 TARİHİNDE 4.SAAT SÜRE İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YENİCE.MH.İSMETPAŞA.MH.YENİPINAR.MH.
ELMADAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.05.2020 10:15:00
Tamir Tarihi: 21.05.2020 14:00:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ.YENİPINAR.MH.VARLIK.CD.İÇİNDE.110.LUK.ASBEST BURUDAKİ ARIZADAN DOLAYI 21.05.2020 TARİHİNDE 4.SAAT SÜRE İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YENİCE.MH.İSMETPAŞA.MH.YENİPINAR.MH.
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