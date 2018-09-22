Su Kesintisi 21 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 21 Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 21 Mayıs 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
21 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇUBUK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 20.05.2021 22:00:00
Tamir Tarihi: 21.05.2021 10:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ KARGIN MAHALLESİ SU DEPOSUNDA ELEKTİRİKSEL ARIZA OLDUĞU İÇİN 21.05.2021 TARİHİ SAAT 10:00 A KADAR SU KESİNTİSİ VARDIR
Etkilenen Yerler: KARGIN MAHALLESİ GENELİ
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.05.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 21.05.2021 13:00:00
Detay: ATATÜRK MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø75 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAH, YAZI MAH, HACIBEY MAH, NASUHPAŞA MAH, ALİAĞA MAH
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.05.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 21.05.2021 19:00:00
Detay: Mamak ilçesi kutlu mahallesi Dereboyu caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 lik duktil boru içme suyu şebeke hattı
Etkilenen Yerler: Akdere. Kutlu. Mutlu. Kazım orbay. Genaral zeki doğan ile Türközü mahallerin alt kotları
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.05.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 21.05.2021 13:00:00
Detay: HACIBEY MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARINDAKİ ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAH, YAZI MAH, NASUHPAŞA MAH, HACIBEY MAH, ALİAĞA MAH
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