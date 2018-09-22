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Su Kesintisi 21 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 21 Ocak 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 21 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 21 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 21 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 21 Ocak 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

21 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.01.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 22.01.2020 05:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Doğantepe mahallesi yıldız caddesi içinde Q700-Q500 lük duktil borunun braşman bağlantısı yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Doğantepe mahallesi,Başpınar mahallesi,Yıldıztepe mahallesi,Ulubey mahallesi

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