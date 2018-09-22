Su Kesintisi 21 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 21 Şubat 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 21 Şubat 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
21 Şubat 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
AKYURT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.02.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 21.02.2020 15:00:00
Detay: YILDIRIM MH KILIÇ SK TA ANA BORUDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTI
Etkilenen Yerler: YILDIRIM MH VE CİVARI
PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.02.2020 13:00:00
Tamir Tarihi: 21.02.2020 18:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi İstiklal Caddesi ile Orhan Gazi Caddesi köşesinde içme suyu hattı üzerinde bulunan Ø200mm çaplı vananın arızalanması nedeni ile Vana değişimi yapılacağı için Su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesi Yunus Emre Mahallesi Fatih Mahallesi (Şehnaz Sokak , Saray Sokak , Bodrum Sokak ve civarı)
YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.02.2020 09:45:00
Tamir Tarihi: 21.02.2020 12:00:00
Detay: Yenimahalle ilçesi Batı Sitesi Mahallesi Cengiz Aymatov Caddesi Caher Dudayev parkı içerisinde 100lük vana değişimi nedeni ile 21.02.2020 saat 12.00 a kadar su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Yeni Batı mahallesi
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