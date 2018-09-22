Su Kesintisi 21 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 21 Şubat 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 21 Şubat 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
21 Şubat 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.02.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 21.02.2021 14:00:00
Detay: HACI BAYRAM MAHALLESİ ÇANKIRI CADDESİ NO.74 ADRESİNDEKİ ŞEBEKE ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: HACI BAYRAM MAHALLESİ ÇANKIRI CADDESİ VE CİVARI
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