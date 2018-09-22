Su Kesintisi 22 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 21 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Ağustos Ankara Su Kesintisi!
İşte 21 Ağustos 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
21 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Beypazarı
Arıza Tarihi: 22.08.2021 00:00:00
Tamir Tarihi: 22.08.2021 11:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİNDE YENİ HATLARIN DEVREYE ALINMASI İÇİN SU KESİNTİSİ OLACAKTIR
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ, HACIKARA VE BAŞAĞAÇ MAHALLELERİNDE
Arıza Tarihi: 23.08.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 24.08.2021 20:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİNİN ESKİ SU DEPOLARININ İPTALİ VE İLÇEDE YENİLENEN ŞEBEKE HATLARININ YENİ SU DEPOLARINA BAĞLANTILARI OLACAĞINDAN DOLAYI SULAR KESİLECEKTİR
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK, BAŞAĞAÇ, BEYTEPE, CUMHURİYET, HACIKARA, İSTİKLAL, KURTULUŞ, RÜSTEMPAŞA, ZAFER, GAZİPAŞA YEŞİLAĞAÇ,
Pursaklar
Arıza Tarihi: 22.08.2021 06:50:00
Tamir Tarihi: 22.08.2021 11:50:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Fatih mahallesi emek caddesi içinde meydana gelen içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle kesinti yqpılacaktır.
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler:Fatih mahallesi
Arıza Tarihi: 19.08.2021 07:10:00
Tamir Tarihi: 22.08.2021 12:10:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Osmangazi mahallesi canlar sokak içinde meydana gelen içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle kesinti yqpılacaktır.
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler:Osmangazi mahallesi bir kısmı
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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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