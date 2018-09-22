Su Kesintisi 22 Aralık 2019 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 22 Aralık 2019 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 22 Aralık 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
22 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 22.12.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 22.12.2019 17:00:00
Detay: Kırkkonaklar Mahallesi 392 Cadde Petek Sitesi önünde ani oluşan arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Kırkkonaklar Mahallesi, Birlik Mahallesi
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