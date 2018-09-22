Su Kesintisi 22 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 22 Aralık 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 22 Aralık 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
22 Aralık 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI
Arıza Tarihi: 22.12.2021 04:30:00
Tamir Tarihi: 22.12.2021 12:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ ESENTEPE MAHALLESİ HANIMELİ SOKAKTA MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ESNTEPE MAHALLESİ
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 22.12.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 22.12.2021 12:00:00
Detay: CUBUK İLCESİ BARBAROS MAHALLESİ ŞEHİT HÜSEYİN GÜLAP SOKAK,DA MEYDANA GELEN 100 LÜK ASBES BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 12: 00 KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: ÜMRAN SOKAK, EMEL SOKAK,TUGAY SOKAK CATAL SOKAK, ULU SOKAK, FEZA SOKAK, FAZIL SOKAK.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 22.12.2021 10:20:00
Tamir Tarihi: 22.12.2021 17:00:00
Detay: Temelli çokören mahallesinde meydan gelen içme suyu hat arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Çokören mah
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 22.12.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 22.12.2021 12:00:00
Detay: CUBUK İLCESİ BARBAROS MAHALLESİ CELEBİ SOKAK,DA MEYDANA GELEN 100 LÜK ASBES BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 12:00 KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: CİGDEM SOKAK, UFUK SOKAK, FAZİLET SOKAK, OBA SOKAK,MALAZGİRT SOKAK YALCIN SOKAK, DAMLA SOKAK, ACIBADEM SOKAK.
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