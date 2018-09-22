Su Kesintisi 22 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 22 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 22 Ekim 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
22 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 22.10.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 22.10.2020 13:00:00
Detay: BEYPAZARI HACIAKRA MAHALLESİ ŞEHİT SADIK EKİZ CADDESİNDE DOĞALGAZ ÇALIŞMASI SIRASINDA ( POLGAZ) KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA VERMİŞ OLDUĞU ZARAR DAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ Bİ KISMI
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 22.10.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 22.10.2020 12:00:00
Detay: Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ MARAGOZLAR 1. SOKAKDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ARIZA MEYDANA GELDİĞİ İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ MARANGOXLAR SİTESİ GENELİ
SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.10.2020 17:00:00
Tamir Tarihi: 22.10.2020 08:00:00
Detay: AKÇAÖREN KÜME EVLERİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN Ø250 LİK ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: AKÇAÖREN MAHALLESİ TAMAMI
SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 22.10.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 22.10.2020 13:45:00
Detay: MENDERES MAHALLESİ 719 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: KIBRIS CADDESİ MELİH GÖKÇEK BULVARI 57 CAD 58 CAD 59 cad 60 cad 61 cad
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