Su Kesintisi 22 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 22 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 22 Haziran 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
22 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 22.06.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 22.06.2020 15:00:00
Detay: Yenimahalle ilçesi Kayalar mahallesi 820 Cadde ile Demirdağ Caddesi köşesinde bulunan 125lik içmesuyu dağıtım hattı vana değişimi için su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Kayalar Mah, Barıştepe Mah.Demirdağ Caddesi ile Erol Kaya Caddesi ve civarı
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 22.06.2020 08:15:00
Tamir Tarihi: 22.06.2020 12:00:00
Detay: Mamak ilçesi lalahan istasyon mahallesi pınar Selim sırrı içöz caddesi pazar yanında Q110 pvc boru içme suyu şebeke hattında oluşan boru arızasından dolayı 12.00 a kadar su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Selim sırrı içöz caddesi ile Vatan cadde çevresi
AKYURT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 22.06.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 22.06.2020 14:00:00
Detay: atıksu şebeke hattı imalatı esnasında 90 lık pvc dağıtım şbeke hattının patlaması sonucu su kesıntısı yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ
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