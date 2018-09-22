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Su Kesintisi 22 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 22 Haziran 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 22 Haziran Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 22 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 22 Haziran 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 21 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 22 Haziran 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

22 Haziran 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

MAMAK

 

Arıza Tarihi: 22.06.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 22.06.2021 20:00:00
Detay: Mamak ilçesi çağlayan mahallesi Tıp fakültesi caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru hattı ana iletim hattına engel teşkil eden Q 300 lük Duktil boru içme suyu şebeke hattı 22.06.2021salı günü 08.00 ile 20.00saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Çağlayan. Misket ile Tuzluçayır mahallerin alt kotları

AYAŞ

 

Arıza Tarihi: 22.06.2021 10:30:00
Tamir Tarihi: 22.06.2021 13:00:00
Detay: Ayaş Ferahfaki Mahallesi Toki Blokları içerisinde Başkent Doğalgaza bağlı müteahhit firma ekipleri tarafından yapılan doğalgaz hattı döşeme çalışması esnasında 90'lık içme suyu dağıtım hattına zarar vermesi nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş Ferahfaki Mahallesi Ova Bağları, Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi Sanayi Mevki ve Fatih Sitesi

ALTINDAĞ

 

Arıza Tarihi: 22.06.2021 09:45:00
Tamir Tarihi: 22.06.2021 15:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Atıfbey mahallesi 783.sokak 7 numaradaki içme suyu şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Atıfbey mahallesinin bir kısmı

KEÇİÖREN

 

Arıza Tarihi: 22.06.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 22.06.2021 17:00:00
Detay: Başkanlığımızca ihale edilen Mirsan teknik yapı san. Ve Tiç. A.ş yükleniminde yapımı devam etmekte olan ve yapı denetim Başkanlığımızca yürütülen Çubuk , Akyurt ve Keçiören ilçeleri Asbest ve kullanım ömrünü tamamlamış İçmesuyu şebeke ve iletim Hatları yenilemi işi Kapsamında devam eden yapım işinde Sancaktepe Mahallesi 1599 sokak ve çevresinde yapımı tamamlanan Q-200 duktil boru bağlantı imalatının yapılması kapsamında su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Sancaktepe Mahallesi ve Şehit Kubilay Mahallesi nin Bir kısmı

 

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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