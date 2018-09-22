Su Kesintisi 22 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 22 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 22 Kasım 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
22 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 21.11.2020 17:30:00
Tamir Tarihi: 21.11.2020 20:00:00
Detay: Hacı Bayram Mahallesi Çelik Caddesinde oluşan İçme suyu şebeke hattı arızasından dolayı Su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Hacı Bayram Mahallesinin bir kısmı
ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 22.11.2020 01:00:00
Tamir Tarihi: 22.11.2020 14:00:00
Detay: ETİMESGUT ilçesi Süvari Mahallesi 1747. sokakta meydana gelen şebeke arızasından kaynaklı plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Süvari Mahallesi Çınar Caddesi ve civarı, üst kotları
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 22.11.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 22.11.2020 13:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:22.11.2020 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :22.11.2020 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : GÜLVEREN MAHALLESİ YUNUS EMRE CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER: GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: ETKİLENECEK YERLER: GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
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