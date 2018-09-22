Su Kesintisi 22 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 22 Kasım 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 22 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 22 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 22 Kasım 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

22 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

GÜDÜL

Arıza Tarihi: 22.11.2021 10:30:00

Tamir Tarihi: 22.11.2021 17:00:00

Detay: GÜDÜL İLÇESİ YUKARI MAHALLE SÜMBÜL SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN Q300 ASBEST DAĞITIM SEBEKE HATTI BORU ARIZASI NEDENİ İLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: YUKARI AŞAĞI EMİRLER YENİ MAHALLELERİ

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 22.11.2021 12:20:00

Tamir Tarihi: 22.11.2021 15:00:00

Detay: Ahlatlıbel Mahallesi 1877 Sokak ile 1880 Sokak köşede ani oluşan Ø90'lık PVC şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel Mahallesi Öysekent ve civarı

MAMAK

Arıza Tarihi: 22.11.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 22.11.2021 15:00:00

Detay: Mamak ilçe yeni bayındır mahallesi P25 pompa istasyonda tesis içindeki elektrik arızasından dolayı pompalar çalışmadığından 15.00 a kadar basınç ve susuzluk yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Küçük kayaş. Yeşilbayır. Şahapgürler. Kıbrısköyü. Eski bayındır. Kusunlar Mahalleri

MAMAK

Arıza Tarihi: 22.11.2021 09:10:00

Tamir Tarihi: 22.11.2021 15:00:00

Detay: Mamak ilçe cengizhan mahallesi P16 pompa istasyonda Enerjisa elektrik arızasından dolayı pompalar çalışmadığından 15.00 a kadar basınç ve susuzluk yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Akşemsettin.Genaral zeki doğan. Cengizhan. Mutlu. Kutlu. Bogaziçi Durali Alıç mh .

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 22.11.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 22.11.2021 17:00:00

Detay: BEYPAZARI CUMHURİYET MAHALLESİ KAYADİBİ SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTİNDA OLUSAN ARİZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPİLMİSTİR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI CUMHURİYET MAHALLESİ RÜSTEMPAŞA MAHALLESİNİN BİR KISMI

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