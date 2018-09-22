Su Kesintisi 22 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 22 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 22 Mart 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
22 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI SU KESİNTİ
Arıza Tarihi: 22.03.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 22.03.2020 17:00:00
Detay: ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN P 100 POLİTREN BORUDA 2 ADET ARIZADAN DOLAYI KESİNTİ YAŞANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: SAKARYA KIŞLASI,NAZMİ ELMAS KIŞLASI, BEYLİKKÖPRÜ MAHALLESİ
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