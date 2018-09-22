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Su Kesintisi 22 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 22 Nisan 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 22 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 22 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 22 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 22 Nisan 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

22 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.04.2020 08:10:00
Tamir Tarihi: 22.04.2020 15:00:00
Detay: YENİ KENT MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ AYAŞ YOLUNDAN MEYDANA GELEN 400 LÜK ANA İLETİM HATTINDAKİ ARIZADAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ- FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ - 29 EKİM MAHALLESİ - MENDERES MAHALLESİ -ADALET MAHALLESİ - ÇOGLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

 

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