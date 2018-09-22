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Su Kesintisi 22 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 22 Nisan 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 22 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 22 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 22 Nisan 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 22 Nisan 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

22 Nisan 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.04.2021 07:00:00
Tamir Tarihi: 22.04.2021 15:00:00
Detay: Hilal mahallesi Alexander dupcek caddesi içerisinde ani oluşan 600'lük temiz su borusu arızasından kaynaklı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Oran şehri mahallesi üst kotları, Sancak mahallesi üst kotları, Hilal mahallesi, Yukarı Dikmen mahallesi, Aşağı dikmen Mahallesi, İlkbahar Mahallesi ve civarı.

 

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.04.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 22.04.2021 18:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kutlu mahallesi Dereboyu caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q 1400 lük Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 lik duktil boru içme suyu şebeke hattı 22.04.2021 perşembe günü saat 18.00 a kadar su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Kutlu Mahallesi'nin kotları ile Dereboyu caddesi ve çevresi

 

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.04.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 22.04.2021 15:00:00
Detay: Yenimahalle Yeni Bati mah.5602 Cad. içi ø100 duktil dağıtım hattında oluşan Ariza nedeniyle sular kesilmiştir.
Etkilenen Yerler: Yeni Bati mah.5602 Cad. içi

 

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