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Su Kesintisi 22 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 22 Temmuz 2019 Pazartesi Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 22 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 22 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

22 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 22.07.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 22.07.2019 18:00:00
Detay: BAĞLUM KARAKAYA MH SÜMBÜL SK İÇİ ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI
Etkilenen Yerler: BAĞLUM KAFKAS MH BAĞLUM KARAKAYA MNH CİVARI

  • SİNCAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 21.07.2019 20:00:00
Tamir Tarihi: 22.07.2019 12:00:00
Detay: 1. OSB KÖPRÜLÜ KAVŞAK DEPLASE ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ( AHİ EVRAN 1. OSB BÖLGESİ ) MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ MENDERES MAHALLESİ 29 EKİM MAHALLESİ ÇOĞLU MAHALLESİ ADALET MAHALLESİ YUNUSEMRE MAHALLESİ ULUBATLI HASAN MAHALLESİ MEVLANA MAHALLESİ TÖREKENT MAHALLESİ GAZİ OSMAN PAŞA MAHALLESİ FATİH MAHALLESİ

  • PURSAKLAR su kesintisi

Arıza Tarihi: 22.07.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 22.07.2019 11:00:00
Detay: İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI BORUSUNDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: YUNUS EMRE MAHALLESİ

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