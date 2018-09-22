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Su Kesintisi 22 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 22 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 22 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 22 Temmuz 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

22 Temmuz 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.07.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 22.07.2020 14:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi 100. Yıl Mahallesi Gençlik Caddesi'nde PVC Ø 90 mm. İçmesuyu Dağıtım Şebeke Hattında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Plansız Su Kesintisi Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: 100. Yıl Mh. (Tamamı)

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.07.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 22.07.2020 20:00:00
Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 22.07.2020 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 22.07.2020 20:00 DETAY: Polatlı ilçesi şehitlik mahallesi Yıldıztepe caddesi üzerinde 110 luk dağıtım şebeke hattı imalatı ayrıca abone aktarma Nedeniyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. ETKİLENECEK YERLER: şehitlik mahallesi yıdız tepe caddesi.. güntaç sokak ..hekim sokakak ..neşet Ertaş caddesi ..belsu sokak..
Etkilenen Yerler: şehitlik mahallesi ...yıldız tepe caddesi ..neşat Ertaş caddesi ..hekim sokak güntaç sokakak belsu sokak..

 

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.07.2020 21:50:00
Tamir Tarihi: 22.07.2020 18:00:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ ÇİLLER MAHALLESİNDE MOTOR ARIZASI NEDENİ İLE SU VERİLEMEMEKTEDİR.
Etkilenen Yerler: ÇİLLER MAHALLESİ

 

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.07.2020 09:45:00
Tamir Tarihi: 22.07.2020 14:30:00
Detay: Nallıhan İlçesi Fatih Mahallesi Şehit Sezai Meta Caddesi'nde PVC Ø 90 mm. İçmesuyu Dağıtım Şebeke Hattında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Plansız Su Kesintisi Yapıacaktır.
Etkilenen Yerler: Fatih Mh. (Tamamı)

 

KAZAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.07.2020 09:55:00
Tamir Tarihi: 22.07.2020 12:00:00
Detay: Kahramankazan ilçesi saray mahallesi bayraktar caddesi Ansa sanayi sitesi 1072 sokak içerisinde ø110 mm içmesuyu hattında arıza meydana gelmesinden dolayı 10:00 12:00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır.
Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler ; Ansa sanayi sitesi 1068,1069,1070,1071,1072 sokaklardır.

 

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