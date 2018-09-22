Su Kesintisi 23 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 23 Ağustos 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 23 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?