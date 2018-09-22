  • BIST 1.110
  • Altın 457,400
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

Su Kesintisi 23 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 23 Ağustos 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 23 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 23 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 23 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 23 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte 23 Ağustos 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

23 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

PLANLI SU KESİNTİSİ BULUNMAMAKTADIR

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Maske, mesafe, temizlik22 Ağustos 2020 Cumartesi 00:30
  • Modern Devlette Ulus Teorileri 322 Ağustos 2020 Cumartesi 00:05
  • Rekolte ne demek?21 Ağustos 2020 Cuma 13:10
  • Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…21 Ağustos 2020 Cuma 09:30
  • Ankara hava durumu 21 Ağustos 202021 Ağustos 2020 Cuma 09:30
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...21 Ağustos 2020 Cuma 09:10
  • Dünya koronavirüs sıralamasında Türkiye kaçıncı?21 Ağustos 2020 Cuma 09:01
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?21 Ağustos 2020 Cuma 09:00
  • Atıl havuz yarım kaldı (ÇÖZÜM BEKLİYOR)21 Ağustos 2020 Cuma 04:15
  • Toprak, 12 yıl sonra ürünle buluştu21 Ağustos 2020 Cuma 03:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti