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Su Kesintisi 23 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 23 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 23 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 23 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 23 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte  23 Ağustos 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

23 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Beypazarı

 

Arıza Tarihi: 23.08.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 24.08.2021 20:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİNİN ESKİ SU DEPOLARININ İPTALİ VE İLÇEDE YENİLENEN ŞEBEKE HATLARININ YENİ SU DEPOLARINA BAĞLANTILARI OLACAĞINDAN DOLAYI SULAR KESİLECEKTİR
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK, BAŞAĞAÇ, BEYTEPE, CUMHURİYET, HACIKARA, İSTİKLAL, KURTULUŞ, RÜSTEMPAŞA, ZAFER, GAZİPAŞA YEŞİLAĞAÇ,

Sincan

 

Arıza Tarihi: 23.08.2021 08:40:00
Tamir Tarihi: 23.08.2021 13:00:00
Detay: Tandoğan mahallesi Siyah lale caddesi içerisinde oluşana arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Tandoğan mahallesi nin tamamı

Ayaş

 

Arıza Tarihi: 22.08.2021 17:15:00
Tamir Tarihi: 23.08.2021 17:00:00
Detay: Ayaş Oltan Mahallesini besleyen 280'lik içme suyu ana iletim hattında oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktir.
Etkilenen Yerler: Ayaş Oltan Mahallesi geneli

Nallıhan

Arıza Tarihi: 22.08.2021 22:00:00
Tamir Tarihi: 23.08.2021 17:00:00
Detay: PLANLI KESİNTİ : HACIBEY MAHALLESİ ANKARA-İSTANBUL DEVLET YOLU CADDESİ AYVALIK MEVKİİNDE BULUNAN POMPA İSTASYONUNDAKİ POMPA ARIZASI NEDENİYLE BELİRLİ BİR SÜRE SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ, YAZI MAHALLESİ, NASUHPAŞA MAHALLESİ YÜKSEK KESİMLERİ, ALİAĞA MAHALLESİ YÜKSEK KESİMLERİ , HACIBEY MAH

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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