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Su Kesintisi 23 Aralık 2019 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 23 Aralık 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 23 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 23 Aralık 2019 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 23 Aralık 2019 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 23 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 23 Aralık 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

23 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • SİNCAN SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 23.12.2019 09:10:00
Tamir Tarihi: 23.12.2019 13:00:00
Detay: TEMELLİ CUMHURİYET MAHALLESİ SERPİL CD SU KUYULARINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHLLESİ - GAZİ MAHALLESİ - İSTİKLAL MAHLLESİ

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