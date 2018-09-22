Su Kesintisi 23 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 23 Aralık 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 23 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 23 Aralık 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
23 Aralık 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 23.12.2021 10:15:00
Tamir Tarihi: 23.12.2021 15:00:00
Detay: Ayrancı Mahallesi Reşat Nuri Caddesi Caddesi içerisinde ani oluşan Ø500'lük temiz su borusu arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Ayrancı Mahallesi, Aziziye Mahallesi, Güzeltepe Mahallesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Çankaya Mahallesi, Kazım Özalp Mahallesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Kırkkonaklar Mahallesi, Bademlidere Mahallesi, Büyükesat Mahallesi ve civarı
ÇAMLIDERE
Arıza Tarihi: 23.12.2021 11:15:00
Tamir Tarihi: 23.12.2021 14:00:00
Detay: Beyler Mahallesi Mehmet Bahattin Dinçmen Caddesi üzerindeki şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Beyler Mahallesi, Yayalar Mahallesi
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.