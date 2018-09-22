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Su Kesintisi 23 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 23 Ekim 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 23 Ekim Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 23 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 23 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 23 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte 23 Ekim 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

23 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

YENİMAHALE PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.10.2020 04:00:00
Tamir Tarihi: 23.10.2020 10:00:00
Detay: ABONE HATTINDA BULUNAN ARIZADAN DOLAYI 1182 CADDE VE CIVARININ SULARI KESILMISTIR
Etkilenen Yerler: 1182 CADDE VE CIVAR

 

ELMADAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.10.2020 09:45:00
Tamir Tarihi: 23.10.2020 12:30:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ.KAYADİBİ.MH.KAYADİBİ. KÖYÜNDEKİ.İÇME SUYU DAGITIM ŞEBEKESİ SU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: KAYADİBİ.KÖYÜ.

 

KAZAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.10.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 23.10.2020 19:00:00
Detay: Kurumumuz Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Kahramankazan İlçesi Kayı mahallesi Akçakoca caddesindeki DY2/2 Alt Kat 2. Kademe 5000m3 lük su deposu önü içme suyu iletim hattı çalışmasına istinaden Ø700 mm hatta bağlantı çalışması yapılacaktır. Bu nedenle 23.10.2020 cuma günü saat 08:00 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır,
Etkilenen Yerler: Orhaniye Mahallesi tamamı etkilenecektir.

 

MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.10.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 23.10.2020 12:00:00
Detay: Mamak ilçesi Diriliş mahallesi Toki blokları 2.etap içinde Q90 lık hdpe boru içmesuyu şebeke hattında oluşan arızasından dolayı 12.00 a kadar su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Toki blokları 2.etabın bir kısmı

 

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