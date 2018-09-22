Su Kesintisi 23 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 23 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 23 Eylül Ankara Su Kesintisi!
İşte 23 Eylül 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
23 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Çamlıdere
Arıza Tarihi: 23.09.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 23.09.2021 14:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi Beyler Mahallesi Çiçek Sokak 'ta Doğalgaz Çalışması Esnasında Oluşan P-100 Çap=90 Boru Arızası Nedeniyle alt kottan su alan aboneler de Su Kesintisi Uygulanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yayalar-Körler-Beyler
Gölbaşı
Arıza Tarihi: 23.09.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 23.09.2021 14:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Hacı hasan mahallesi Haymana yolu üzerinde bulunan @280'lik PE borudaki arıza nedeniyle 23/09/2021 saat 09:00 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Mogan Sevgi çiçeği ile Çalı kuşu siteleri.
Çankaya
Arıza Tarihi: 21.09.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 21.09.2021 12:00:00
Detay: Ümit mahallesi Ankaralılar caddesi galeri içi pe 110'luk Boru arızası
Etkilenen Yerler: Ümit mahallesi Ankaralılar caddesi Kafkas sitesi tamamı
Pursaklar
Arıza Tarihi: 23.09.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 23.09.2021 11:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Sirkeli yeşilova Mahallesi yeşilırmak cad içerisinde başkent dogalgaz çalışması esnasında pe100 110 luk içme suyu arızası nedeniyle 2 saat kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Yeşilırmak Cadde
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Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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