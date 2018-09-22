Su Kesintisi 23 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 23 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 23 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 23 Kasım 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
23 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
AYAŞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 23.11.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 23.11.2020 12:00:00
Detay: Ayaş Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi Arıklar yolu üzerinde meydana gelen 90'lık içme suyu dağıtım hattı boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi (Zafer Sitesi ve 86 Evler)
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