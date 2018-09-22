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Su Kesintisi 23 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 23 Kasım 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 23 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 23 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 23 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 23 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 23 Kasım 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

23 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

AYAŞ

Arıza Tarihi: 22.11.2021 17:00:00
Tamir Tarihi: 23.11.2021 14:00:00
Detay: Ayaş Akkaya mahallesinde Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından İçme suyu depo temizliği yapılması nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş Akkaya mahallesi tamamı.

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 23.11.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 23.11.2021 14:00:00
Detay: GÜLTEPE MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ 200 LÜK BORU ARIZASI
Etkilenen Yerler: GÜLTEPE MAHALLESİ GÜLTEPE CADDESİ BABÜR CADDESİ PLEVNE CADDESİ BİR KISMI

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 23.11.2021 10:10:00
Tamir Tarihi: 23.11.2021 19:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ : varlık mahallesi eşref Bitlis cad ile trakya cad köşesinde ki kanal inşaat Daire Başkanlığı Atık su Hattı Çalışmasın da ø150 içme suyu Dağıtım hattı deplase çalışması nedeniyle Su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Varlık mahallesi tamamı.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 23.11.2021 10:25:00
Tamir Tarihi: 23.11.2021 15:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi İncek mahallesi 1081 sokakta Q 225 PE borudaki arıza nedeniyle 23/11/2021 saat 10:25 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: İncek mahallesinin bir kısmı.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 23.11.2021 10:30:00
Tamir Tarihi: 23.11.2021 14:00:00
Detay: Ayaş Hocasinan Mahallesi Özal caddesi içerisinde bulunan 200 lük Asbest İçme Suyu Ana iletim hattı boru nedeni ile su kesintisi uyğulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Cuma, Mahkeme ve Hocasinan mahallesi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 23.11.2021 11:10:00
Tamir Tarihi: 23.11.2021 17:00:00
Detay: UŞAKGÖLDE DRENAJ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI CUMHURİYET MAHALLESİ İNÖZÜ KALIN YOL ÜZERİNDEKİ ŞADIRVAN, VE TESİSLERİN SULARI ÇALIŞMADAN DOLAYI KESİLMİŞTİR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI MERKEZ

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