Su Kesintisi 23 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 23 Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 23 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 23 Mayıs 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
23 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 23.05.2021 03:15:00
Tamir Tarihi: 23.05.2021 10:15:00
Detay: Pursaklar ilçesi mizam sokak içinde aboneye ait olan şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı 7 saat su kasıntısı olacaktır.
Etkilenen Yerler: Tevfik ileri mahallesi bir kısmı, fatih mahallesi bir kısmı
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 23.05.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 23.05.2021 12:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:23.05.2021 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :23.05.2021 12:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : ESENTEPE MAHALLESİ 19 MAYIS CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER: ESENTEPE MAHALLESİ VE GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: ESENTEPE MAHALLESİ VE GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
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