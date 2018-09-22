  • BIST 1.452
  • Altın 509,312
  • Dolar 8,3913
  • Euro 10,2074
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Su Kesintisi 23 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 23 Mayıs 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 23 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 23 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 23 Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 23 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 23 Mayıs 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

23 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.05.2021 03:15:00
Tamir Tarihi: 23.05.2021 10:15:00
Detay: Pursaklar ilçesi mizam sokak içinde aboneye ait olan şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı 7 saat su kasıntısı olacaktır.
Etkilenen Yerler: Tevfik ileri mahallesi bir kısmı, fatih mahallesi bir kısmı

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.05.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 23.05.2021 12:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:23.05.2021 09:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :23.05.2021 12:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : ESENTEPE MAHALLESİ 19 MAYIS CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER: ESENTEPE MAHALLESİ VE GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: ESENTEPE MAHALLESİ VE GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ASKİ Sporlu milli güreşçilerden büyük başarı21 Mayıs 2021 Cuma 04:04
  • Piri Reis’in Haritalarındaki Esrar21 Mayıs 2021 Cuma 03:03
  • Kanal Ankara'nın ilk etabı açılıyor21 Mayıs 2021 Cuma 02:05
  • Kanser tedavisi gören çocuklara giysi yardımı yapıldı21 Mayıs 2021 Cuma 01:01
  • 21 Mayıs 2021 Cuma Hutbesi yayımlandı!20 Mayıs 2021 Perşembe 12:57
  • Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt seferberliği de başladı20 Mayıs 2021 Perşembe 05:05
  • Mazlum Coğrafyalar I - Batı Trakya20 Mayıs 2021 Perşembe 04:04
  • Diyetisyen Nimet Kültekin'den dikkat çeken açıklama "Hafife Almayın!"20 Mayıs 2021 Perşembe 03:03
  • Ankara'nın Futbol Anlayışı20 Mayıs 2021 Perşembe 02:02
  • İl il vaka sayısı19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti