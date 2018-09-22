Su Kesintisi 23 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 23 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 23 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 23 Nisan 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
23 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 23.04.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 23.04.2020 12:00:00
Detay: AYVAŞIK MAHALLESİ 75 YIL BULVARI NDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHALLESİ Bİ KISMI , 75 YIL BULVARI , ŞAİR HÜSEYİN YURDABAK SOKAK
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 23.04.2020 08:40:00
Tamir Tarihi: 23.04.2020 12:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ ŞENTEPE MAHALLESİ ATASOY CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 23.04.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 23.04.2020 11:30:00
Detay: PURSAKLAR İLÇESİ YUNUS EMRE MAHALLESİ, YUNUS EMRE CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN 225'LİK PVC İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: YUNUS EMRE CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR, ESKİKÖY CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR
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