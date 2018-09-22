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Su Kesintisi 23 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 23 Temmuz 2019 Salı Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 23 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 23 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 23 Temmuz 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

23 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • SİNCAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 23.07.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 23.07.2019 13:00:00
Detay: TEMELLİ GAZİ MAHALLESİ MEHMETÇİK SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: GAZİ MAHALLESİ-CUMHURİYET MAHALLESİ-İSTİKLAL MAHALLESİ

Arıza Tarihi: 23.07.2019 07:00:00
Tamir Tarihi: 23.07.2019 11:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz, Sincan'daki çalışmamız bitti, Sular verildi. Hatların dolması bekleniyor.
Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, Menderes, 29 Ekim, Çoğlu, Adalet, Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Mevlana, Törekent, Gazi Osman Paşa, Fatih, Gökçek

  • GÖLBAŞI su kesintisi

Arıza Tarihi: 23.07.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 23.07.2019 17:00:00
Detay: ŞAFAK MAH İNÖNÜ CAD BAĞLANTI DOLAYI SU KESİNTİSİ
Etkilenen Yerler: ŞAFAK MAH

  • POLATLI su kesintisi

Arıza Tarihi: 23.07.2019 08:30:00
Tamir Tarihi: 23.07.2019 13:00:00
Detay: MEHMETAKİF MAHALLESİ MUTLU SOKAK TAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: MEHMETAKİF MAHALLESİ

  • KAZAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 22.07.2019 22:00:00
Tamir Tarihi: 23.07.2019 13:00:00
Detay: KAYI MAH. KUMLUDERE CAD.PE Ø225 İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: Ş.ÖMER YENER. CAD.,ŞEHİT METİN ÖZDEMİR CAD. YASSIÇİMEN SOK. FUZULİ 2 CAD, ULUBATLI HASAN CAD. VE CİVARI.

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