Su Kesintisi 24 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 24 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Ağustos Ankara Su Kesintisi!
İşte 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
24 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.08.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 24.08.2020 11:30:00
Detay: HACIKARA MAHALLESİ ÇAMLIK 4 SOKAK DA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ ÇAMLIK 4 SOKAK VE Bİ KISMI
ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 25.08.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 25.08.2020 18:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Altınova mahallesi P1 pompa hattı-Altınova DM1 ve DM2 depo arası içme suyu ana iletim hattının DM2 İçme suyu deposuna bağlantı imalatların yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Gicik mahallesi,Peçenek mahallesi
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.08.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 24.08.2020 13:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 24.08.2020 09:30 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 24.08.2020 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: CUMHURİYET MAH.PLEVNE CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR ETKİLENECEK YERLER: CUMHURİYET MAH. BİR BÖLÜMÜ,YENİMAHALLE NİN BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAH. BİR BÖLÜMÜ,YENİMAHALLE NİN BİR BÖLÜMÜ
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