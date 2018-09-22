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Su Kesintisi 24 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 24 Ağustos 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 24 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 24 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 24 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte  24 Ağustos 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

24 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Çankaya

 

Arıza Tarihi: 24.08.2021 09:50:00
Tamir Tarihi: 24.08.2021 13:00:00
Detay: Üniversiteler mahallesi Dumlupınar bulvarı iş bankalılar sosyal tesis içerisinde bulunan 100 çelik boru arızası
Etkilenen Yerler: Tarım bakanlığı ve lojmanları Dumlupınar bulvarı ve civarı kesintiden etkilenecektir

 

Arıza Tarihi: 24.08.2021 05:00:00
Tamir Tarihi: 24.08.2021 12:00:00
Detay: Yakupabdal Mahallesi Serpmeevleri içerisinde ani oluşan PE110'luk temiz su borusu arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yakupaptal Mahallesi Serpmeevleri ve civarı

Güdül

 

Arıza Tarihi: 24.08.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 24.08.2021 14:00:00
Detay: GÜDÜL İLÇESİ YUKARI MAHALLE SÜMBÜL SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN Q 300 LUK ASBES BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: YUKARI AŞAĞI EMİRLER YENİ MAHALLELERİ

Kalecik

Arıza Tarihi: 24.08.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 24.08.2021 12:00:00
Detay: Kalecik Halit Cevri Aslangil Duran Karcı Sokak üzerindeki Q90 lik PVC şebeke hattında firma tarafından yapılan kanal çalışması sonucu oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Tahmini su verilme saati 12:00
Etkilenen Yerler: HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ

Beypazarı

 

Arıza Tarihi: 23.08.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 24.08.2021 20:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİNİN ESKİ SU DEPOLARININ İPTALİ VE İLÇEDE YENİLENEN ŞEBEKE HATLARININ YENİ SU DEPOLARINA BAĞLANTILARI OLACAĞINDAN DOLAYI SULAR KESİLECEKTİR
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK, BAŞAĞAÇ, BEYTEPE, CUMHURİYET, HACIKARA, İSTİKLAL, KURTULUŞ, RÜSTEMPAŞA, ZAFER, GAZİPAŞA YEŞİLAĞAÇ,

Çamlıdere

Arıza Tarihi: 24.08.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 24.08.2021 15:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Orta Mahallesi Hacı Şevket Efendi Sokakta 90 lık Pik Boru İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır
Etkilenen Yerler: : Körler Mahallesi,Ömerağa Mahallesi Beyler Mahallesi Yayalar Mahallesi, Yahyalar Mahallesi, Orta Mahallesi

Nallıhan

 

Arıza Tarihi: 24.08.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 24.08.2021 14:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Hacı bey Mahallesi Kültür Caddesinde meydana gelen İçme suyu dağıtım şebeke hattında( 90 lık pvc boru) meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Hacı bey mahallesi-Nasuh paşa mahallesi-Yazı Mahallesi-Aliağa mahallesi

Polatlı

 

Arıza Tarihi: 24.08.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 24.08.2021 13:00:00
Detay: ESENTEPE MAHALLESİ MEVLANA CADDESİ ESKİ ZAHİRE BORSASI İÇERİSİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ESENTEPE MAH VE GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMLERİ

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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