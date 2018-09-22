Su Kesintisi 24 Aralık 2019 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 24 Aralık 2019 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 24 Aralık 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
24 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.12.2019 00:50:00
Tamir Tarihi: 24.12.2019 15:30:00
Detay: YAĞLIPINAR MAHALLESİ GİRİŞİNDE ANA BORUDA PATLAK
Etkilenen Yerler: YAĞLIPINAR MAHALLESİ , KARAGEDİK MAHALLESİ VE AHİBOZ MAHALLESİ
- PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.12.2019 07:00:00
Tamir Tarihi: 24.12.2019 12:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi mimar sınan mahallesi Muradiye cadde/sokak içerisinde oluşan içme suyu Şebeke hattı arızasından dolayı Su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Mimar sınan mahallesi üst kollar
- MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.12.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 24.12.2019 15:00:00
Detay: Mamak ilçesi Hüseyin gazi mahallesi Seyit battal caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı uhtesinde yapımı devam eden Q 1600 lük Çelik boru ana iletim şebeke hattı kazısı ve imalatı esnasında kurumumuza ait Q 150lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı engel teşkil ettiğinden kısmi alarak deplase edileceğinden 15.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Seyit battal gazi caddesi 'nin bir kısmı
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